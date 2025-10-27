

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "La richiesta di commissariamento della regione Siciliana si inserisce nel filone culturale che collega liberali come Benedetto Croce e Luigi Einaudi, Giovanni Malagodi e Aldo Bozzi, solo per citare i più noti. Statisti che hanno da sempre denunciato, con grande anticipo sul dibattito politico e culturale italiano, il rischio, puntualmente avveratosi, della moltiplicazione ingiustificata della spesa pubblica. Da quarant’anni le regioni divorano decine di miliardi di euro e, a fronte della quantità di denaro pubblico speso, i servizi restituiti alla collettività sono persino più scarsi di quanto non fossero in precedenza. In questo quadro, la Regione Siciliana è l’emblema degli sprechi e dell’inefficienza del regionalismo italiano". Così il presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto, intervenendo durante la conferenza stampa 'Commissariamo la Sicilia', promossa insieme ad Azione di Carlo Calenda.

"Oggi le regioni, così come sono concepite, non hanno più motivo d’essere e la partecipazione al voto irrisoria di queste ultime tornate elettorali ne è la più eclatante dimostrazione", conclude.

