Roma, 23 ott (Adnkronos) - "L’unica cosa seria che può fare Schifani è andarsene. Lui e la masnada che si porta dietro. Lunedì proporremo il commissariamento di sanità, acqua e rifiuti". Lo dice Carlo Calenda replicando a Renato Schifani.
Sicilia: Calenda, 'unica cosa seria che può fare Schifani è andarsene'
23 ottobre, 2025 • 12:23
