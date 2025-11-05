

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Non è semplicemente possibile che il Governo faccia finta di nulla. Abbiamo chiesto il commissariamento urgente della regione o almeno delle sue funzioni fondamentali. Aiutateci a raccogliere le firme. Schifani e sodali devono andarsene e la Sicilia va gestita da un team di tecnici capaci senza legami con clientelismo e criminalità". Lo scrive sui social Carlo Calenda postando il link della raccolta firme.

