

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Non si è mai visto in nessun Paese al mondo che una persona come Cuffaro, condannato in via definitiva per favoreggiamento aggravato alla mafia, dopo aver scontato la pena torni a occuparsi della cosa pubblica con gli stessi incarichi di prima". Lo scrive il leader di Azione, Carlo Calenda, sui social.

"E Schifani non può chiamarsi fuori da quanto accaduto perché è artefice di un sistema malato, il cui unico risultato è che i cittadini siciliani non si vedono garantiti i servizi essenziali. Per questo, abbiamo lanciato una petizione per commissariare la Regione Sicilia".

