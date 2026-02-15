Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Con La Vardera abbiamo fatto importanti battaglie insieme sulla legalità e la trasparenza. Il fatto che voglia impegnarsi per la sua regione mi sembra un’ottima notizia. Lavoreremo insieme per la Sicilia". Lo dice Carlo Calenda.
Sicilia: Calenda, 'impegno La Vardera ottima notizia, lavoreremo insieme'
15 febbraio, 2026 • 18:33
Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Con La Vardera abbiamo fatto importanti battaglie insieme sulla legalità e la trasparenza. Il fatto che voglia impegnarsi per la sua regione mi sembra un’ottima notizia. Lavoreremo insieme per la Sicilia". Lo dice Carlo Calenda.