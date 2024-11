Palermo, 9 nov. (Adnkronos) - “L’indagine aperta dalla Corte dei Conti e affidata alla Guardia di Finanza sui finanziamenti alle associazioni culturali della Regione Sicilia farà chiarezza sul caso Auteri. La sua autosospensione da Fratelli d'Italia e le scuse al deputato regionale Ismaele La Vardera sono un primo passo che non bastano tuttavia ad archiviare una vicenda incresciosa. A La Vardera rinnoviamo la solidarietà e la vicinanza della delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. Ci aspettiamo adesso una presa di posizione ufficiale del partito di Giorgia Meloni. Le minacce e le aggressioni documentati nel servizio pubblicato da Piazza Pulita allontanano i cittadini dalla politica e vanno stigmatizzati con forza in maniera bipartisan. La politica reagisca a questo bullismo istituzionale e dimostri di non essere solo affarismo, ma servizio per la comunità”. Così in una nota Giuseppe Antoci, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.