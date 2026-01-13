

Palermo, 13 gen. (Adnkronos) - "Come sto? Sono molto amareggiata. Ma ho la totale consapevolezza di essere totalmente estranea ai fatti". Lo ha detto l'assessora regionale al Turismo della Sicilia Elvira Amata lasciando il Palazzo di giustizia di Palermo dopo la prima udienza preliminare, che si è tenuta davanti al gup Walter Turturici per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per corruzione.

"Ho alle spalle oltre 35 anni di politica attiva, fatta sempre a testa alta al servizio della collettività e della comunità. E la mia storia lo dimostra", aggiunge, lasciando il Tribunale accompagnata dai suoi legali, Sebastiano Campanella e Giuseppe Gerbino. "Perché - dice Amata -se ci fosse stato qualcosa, si sarebbe saputo. Per cui è chiaro che, dal punto di vista umano, mi sento colpita. Però, affronto tutto a testa alta proprio perché so come operato, fino a questo momento. Quindi, schiena dritta e testa alta. Grazie. E affronto la questione". La prossima udienza si terrà il 2 marzo. In quella data il gup Walter Turturici potrebbe decidere se accogliere o meno la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Palermo.

