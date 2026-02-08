

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "È partita la campagna di adesione 2026 a Sinistra Italiana. Abbiamo un obiettivo: battere la rassegnazione, la solitudine, l’ingiustizia. E costruire un Paese diverso, dove prevalga la speranza sull’angoscia e sulla paura. Ma affidarsi al caso non basta, serve mettersi insieme e organizzare la speranza. Insieme a noi, anche tu sei un pezzo di questa speranza". Lo scrive Nicola Fratoianni nella newsletter ai iscritti e ai simpatizzanti.

"E ogni tessera a Sinistra Italiana -si spiega in una nota- è un pezzo dell’alba che arriva. L’alba del mondo nuovo, che stiamo immaginando insieme. La tessera del 2026 a Sinistra Italiana è come un mosaico: ciascuno e ciascuna riceverà un pezzo di sole, da unire agli altri. Unisciti a noi per essere un pezzo della speranza. La novità di quest’anno è che la tessera SI 2026 quest’anno vale graficamente da sola (ovviamente), ma vale ancora di più messa con le altre. È un puzzle di 4 tessere che costruisce un sole. Ogni iscritto/a riceverà una tessera diversa, e avvicinandola ad altre tessere si formerà l’immagine completa".

