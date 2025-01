Roma, 27 gen. (Adnkronos) - “Ricordare è un dovere. Non dimentichiamo l’orrore della Shoah, rendiamo omaggio alla memoria delle vittime innocenti e onoriamo la forza e il coraggio dei sopravvissuti. Oggi più che mai è necessario rinnovare il nostro impegno per tramandare alle giovani generazioni la memoria di quanto accaduto affinché non si ripeta mai più e intensificare lo sforzo di tutti noi per combattere ogni forma di odio, di violenza e di discriminazione”. Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia e questore della Camera Paolo Trancassini, in occasione della deposizione di una corona di fiori presso il “Muro del deportato” nel cimitero del Verano insieme ad una delegazione di Fdi, in occasione del Giorno della Memoria.