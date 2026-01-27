

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "La memoria non può essere solo ricordo ma anche impegno nel presente: dopo il 7 ottobre, l’antisemitismo non solo è in crescita ma è anche accettato e giustificato in larghe fette dell’opinione pubblica europea. Oggi ricordare significa lottare perché quest’odio sia sradicato". Lo scrive Matteo Renzi sui social.

