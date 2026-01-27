

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "La memoria è un ponte tra ciò che è stato e ciò che scegliamo di essere. Custodirla è un atto di giustizia verso le vittime, oltre che un atto di alta responsabilità verso il nostro Paese e verso il futuro dei nostri figli. Che la memoria diventi coscienza, che la coscienza diventi azione". Lo ha affermato Franco Manes, deputato delle Minoranze linguistiche, intervenendo in occasione della commemorazione alla Camera del Giorno della memoria.

