Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Ricordiamo oggi milioni di vite innocenti spezzate dal nazifascismo, da un’ideologia di odio e negazione della dignità umana. Onore a chi, a rischio della vita, scelse l’umanità contro l’indifferenza". Lo scrive sui social il presidente della Camera Lorenzo Fontana.
Shoah: Fontana, 'ricordiamo milioni di vite spezzate dal nazifascismo'
27 gennaio, 2026 • 07:43
