

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "La Giornata della Memoria ci ricorda di impegnarci ogni giorno contro l'odio, affinché tragedie come quella dell'Olocausto e infamità come quella delle leggi razziali fasciste contro la comunità ebraica non si ripetano mai più e il ricordo delle vittime di quell'orrore cammini sulle gambe dei nostri giovani come spinta a impegnarsi e opporsi ogni qualvolta l'umanità esce dalla storia". Così il leader M5S, Giuseppe Conte.

"È questo che ci ha sempre spinto nel nostro impegno quotidiano a combattere l'antisemitismo, ogni manifestazione di intolleranza e di odio, le carneficine del nostro tempo in cui il diritto umanitario e il diritto internazionale vengono calpestati. Memoria e impegno per dire 'mai più': questa sarà sempre la nostra bussola".

