Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Il 27 gennaio del 1945, con l'apertura dei cancelli di Auschwitz, il mondo intero scoprì gli orrori più indicibili che l'essere umano fosse stato in grado di infliggere ai propri simili. A distanza di 80 anni, non possiamo permettere che questa ricorrenza si limiti a un mero rito commemorativo. Dobbiamo ricordare per combattere, ogni giorno, l'odio, il razzismo e l'antisemitismo che ancora oggi avvelenano le nostre società". Lo dicono Angelo Bonelli e Fiorella Zabatta co-portavoce di Europa Verde.

"È inaccettabile che in un periodo come questo, mentre commemoriamo la Shoah, assistiamo con sgomento a nuovi episodi di intolleranza e violenza, sia in Italia che nel resto del mondo. In queste ore, i tragici eventi a Gaza, con vittime civili innocenti intrappolate in un conflitto senza fine, ci ricordano quanto sia fragile il valore della vita umana quando prevalgono odio e violenza. La memoria dell'Olocausto deve essere un monito non solo contro il passato, ma anche contro ogni forma di discriminazione e sopraffazione che continua a manifestarsi nel presente", proseguono.

"Come co-portavoce di Europa Verde, ribadiamo con forza che la difesa della memoria storica è imprescindibile per tutelare la nostra democrazia e costruire un futuro di giustizia, uguaglianza e pace. Solo riconoscendo gli errori del passato possiamo evitare che si ripetano e opporci con determinazione a chi ancora oggi cerca di negare o minimizzare quegli orrori. Oggi, più che mai, ricordare è un atto di resistenza e responsabilità collettiva", concludono.