Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - In occasione della Settimana nazionale della celiachia e in prossimità della Giornata mondiale del 16 maggio, arriva nella a Roma Celiakè?!, il primo festival itinerante interamente dedicato all'universo gluten-free. Dal 17 al 18 maggio, il Borgo Boncompagni Ludovisi (via Tiberina 831, ingresso libero) si trasformerà in un villaggio diffuso dove convivranno artigianato gastronomico, informazione scientifica e cultura dell'alimentazione inclusiva. Ideato da Valentina Pagliuso e Josè Luis Lopez Ruggiero di Live Productions, il festival nasce per restituire un'immagine autentica e golosa della cucina senza glutine e offrire al pubblico strumenti per vivere con maggiore consapevolezza e serenità la celiachia, patologia autoimmune che in Italia coinvolge oltre 265.000 diagnosticati e almeno 600.000 persone non ancora consapevoli della propria condizione.

Celiakè?! - riporta una nota - ha ottenuto il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio e propone un ricco palinsesto di appuntamenti, tra cui seminari e talk a cura di Aic Lazio, showcooking con chef d'eccellenza come Andrea Palmieri e Alessandro Basciu, oltre a momenti divulgativi con medici, psicologi e nutrizionisti di rilievo nazionale. Tra gli ospiti Carlo Catassi, gastroenterologo pediatra e consulente scientifico dell'Istituto superiore di sanità per il progetto di screening su celiachia e diabete tipo 1; Marco Missaglia, specialista in scienza dell'alimentazione ed endocrinologia sperimentale, membro del comitato scientifico Cedisa dell'Università del Piemonte Orientale; Vincenzo Villanacci, specialista in anatomia patologica gastrointestinale; la scrittrice e divulgatrice Simonetta Mastromauro, e la senatrice Elena Murelli, presidente dell'Intergruppo parlamentare Celiachia, Allergie alimentari e Afms.

Grande attenzione anche alla componente gastronomica: il borgo ospiterà oltre 30 espositori di vario genere tra forni, pasticcerie, laboratori e food truck da tutta Italia, con proposte che spaziano dalla pizza ai dolci, dalla pasta fresca ai panini, fino alle birre artigianali gluten free e ai vini biologici del territorio. Non solo. A Celiakè?! troveranno spazio il miele con degustazioni guidate e l'olio extravergine d'oliva con momenti di avvicinamento all'oro verde a cura di EvoSchool e 6 frantoi da diverse realtà nazionali nell'area Unto Evo Fest. E ancora, prodotti di artigianato e utility e servizi per il celiaco con la presentazione in anteprima nazionale di 'Celiachia Facile AI', il nuovo progetto firmato da Michele Mendola e basato su assistenti virtuali configurati per offrire supporto quotidiano ai celiaci. Tra gastronomia e divulgazione ci sarà spazio anche per lo svago grazie a spettacoli musicali per grandi e piccini e veri e propri momenti di condivisione come i racconti di esperienze personali di diversi influencer e personaggi noti nell'universo gluten free come Valentina Leporati e Lorenzo Guslandi, campione mondiale di pattinaggio inline freestyle e atleta diabetico di tipo 1 e celiaco. Per informazioni sul programma completo: www.celiake.it