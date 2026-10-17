

(Adnkronos) - Altro passo falso del Napoli di Max Allegri che viene sconfitto al Penzo dal Venezia per 1-0, nella settima giornata di Serie A. La squadra azzurra, reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Villarreal per 3-1, perde con l'ultima in campionato. Decisivo il gol di Akor Adams ad inizio ripresa, al 49', grazie ad una conclusione del limite sporcata da un difensore che batte Meret. E' subito vittoria per Davide Nicola, alla sua prima con i lagunari dopo aver sostituito Giovanni Stroppa, che aveva perso a Bergamo contro l'Atalanta per 3-1. Il Napoli prova a reagire, sbaglia un calcio di rigore con De Bruyne al 69' e trova sulla sua strada un grande Stankovic. Il portiere del Venezia si oppone in almeno tre occasioni a Lobotka, Alisson e Hojlund costringendo il Napoli alla sconfitta. Con questa vittoria il Venezia sale a 3 punti mentre la squadra di Allegri resta ferma a dieci.









