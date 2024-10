(Adnkronos) - Inter avanti a 1,75 nel big match di San Siro contro la Juventus. Al Franchi Juric cerca una vittoria per riagganciare la zona Europa

Roma, 25 ottobre 2024 – E’ una domenica intensa quella che regala la nona giornata diSerie A. Si parte alle 18 con il match più atteso di tutto il weekend: l’Interriceve la Juventus a San Siro per una sfida che ha già i contorni di uno spareggio d’alta classifica. Gli esperti di Planetwin365 non hanno dubbi: il fattore campo e le recenti prestazioni dei bianconeri con Lazio e Stoccarda spingono il segno «1» a 1,75, favorito rispetto alla vittoria degli ospiti, che si gioca a 4,90. In mezzo il pareggio, in lavagnaa 3,50. Anche gli scommettitori puntano sui nerazzurri: il 54% ha scelto il successo dei padroni di casa, il 27% il pari e il 19% crede nel colpo di Thiago Motta. Si affrontano anche il secondo miglior attacco con 17 gol del campionato (Inter) e la miglior difesa con una sola rete al passivo (Juventus): per lo scontro diretto di domenica gli analisti puntano su meno di tre gol complessivi, così come avvenuto negli ultimi sei incontri tra Serie A e Coppa Italia. Under 2,5, dunque, avanti a 1,68 sull’Over 2,5, proposto a 2,06; in vantaggio anche il No Goal (1,76) sul Goal (1,95). In ottica gol, è tutto pronto per la sfida Lautaro-Vlahovic: il Toro è in pole a 2,50, mentre il serbo, che non ha mai segnato in carriera a San Siro, paga 3,50. Vlahovic, però, è il giocatore con più reti in campionato nel2024, 15, seguito a 13 da Thuram, vero protagonista di questo inizio stagione per l’Inter: un altro centro, dopo quello allo scadere contro lo Young Boys, vale 2,75.

La domenica di Serie A non finisce con il big match di San Siro. A seguire, infatti, andrà in scena Fiorentina-Roma. Situazione opposta per le due squadre: Palladino, dopo un avvio a rilento, ha ottenuto dieci punti nelle ultime quattro, che sono valsi il momentaneo quinto posto. I giallorossi, invece, sono sempre alle prese con risultati e prestazioni altalenanti, che hanno alimentato voci di un possibile esonero di Juric. Nonostante ciò, le quote Planetwin365 vedono i giallorossi lievemente avanti a 2,87, con il segno «1» a 2,50 e il pareggio a 3,15. La Fiorentina è reduce in campionato dai sei gol rifilati al Lecce, ma per la sfida con la Roma gli analisti pensano ad una gara da Under 2,5, offerto a 1,75 contro l’1,96 dell’Over 2,5. Dovbyk è in pole tra i marcatori a 2,75, con Kean a inseguire a 3,25. Colpani ha il piede caldo e dopo la doppietta al Lecce si candida ad un altro gol, in lavagna a 4,00; a 5,00 invece, per Soulé, che proprio contro la Fiorentina, il 28 settembre 2023, segnò la prima rete da titolare in Serie A.

Impegni in discesa per le altre big. Il Napoli vuole approfittare dello scontro diretto tra Inter e Juventus e ha un’occasione d’oro in casa contro il Lecce, reduce dal pesante ko interno con la Fiorentina: i partenopei viaggiano a 1,28 su Planetwin365, mentre il colpo dei salentini è proposto a 10,25; a bassa quota anche Atalanta (1,37) e Lazio (1,52), che riceveranno rispettivamente Verona (7,50) e Genoa (6,07)