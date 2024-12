Roma, 27 dicembre 2024 – Si preannuncia un sabato di altissimo livello allo stadio Olimpico dove arriva l’Atalanta capolista pronta a sfidare una delle grandi sorprese di stagione, la Lazio. Gli esperti Sisal vedono la Dea, a caccia della dodicesima vittoria consecutiva in campionato, partire favorita a 2,40 contro il 3,00 dei biancocelesti mentre si sale fino a 3,40 per il pareggio. Baroni e Gasp portano avanti la filosofia del tutto o niente: non è un caso che le loro squadre abbiano pareggiato solo una volta in Serie A, peggio solo il Verona ancora in cerca della prima divisione della posta stagionale. Mentalità offensiva e tante reti: la Combo Goal + Over 2,5 si gioca a 1,93, abbastanza normale quando si incrociano il primo e il terzo attacco del torneo. Una girandola di marcature può portare a un Ribaltone, a 6,75, mentre un rigore è offerto a 2,85. Baroni e Gasperini sono due dei tecnici più bravi, e focosi, del campionato: un cartellino giallo per i due allenatori è in quota a 4,00. Tantissimi i protagonisti che potrebbero risolvere la partita: Taty Castellanos, a segno a 3,00, e Mattia Zaccagni, gol o assist a 2,65, proveranno a trascinare la Lazio; Ademola Lookman, a 2,75, Charles De Ketelaere, in gol a 3,25, e Nicolò Zaniolo, gol o assist a 2,45, guideranno l’attacco atalantino.

Ventiquattro ore dopo la Roma sarà di scena a San Siro ospite del Milan di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese ritrova il suo passato con l’intento di continuare la rincorsa alla Champions; i giallorossi, dal canto loro, cercano un successo in trasferta, in tutte le competizioni, che manca da aprile. Inoltre non battono il Diavolo al Meazza da ben 7 anni. Normale quindi che gli esperti Sisal vedano il Milan favorito a 2,25 contro il 3,25 della Roma ma anche del pareggio. Un goal da fuori area, a 3,00, ma anche uno dalla panchina, in quota a 2,50, potrebbero indirizzare la gara al pari di un intervento del VAR, ipotesi offerta a 2,75. Paulo Fonseca non sarà però l’unico ex di giornata perché Tammy Abraham, in gol a 3,25, da un lato e Alexis Saelemaekers, gol o assist a 3,90, dall’altro cercheranno di dare i tre punti rispettivamente a Milan e Roma. Occhio poi alle giocate di classe: sia Tijjani Reijnders, offerto a 4,50, che Paulo Dybala, dato a 4,00, potrebbero entrare nel tabellino dei marcatori.

Terzo big match di giornata è la sfida tra Juventus e Fiorentina. La prima è l’unica imbattuta del campionato, la seconda arriva allo Stadium reduce da due sconfitte. Bianconeri favoriti a 1,90 contro il 4,25 dei toscani con il pareggio dato a 3,25. Viola che, negli ultimi 16 incroci, hanno segnato appena 5 reti alla Juventus. Sarà la notte dei grandi ex, da una parte e dall’altra: Dusan Vlahovic, a 2,25, e Nico Gonzalez, a 2,75, in maglia bianconera; Moise Kean, a segno a 3,75, pronto a trascinare i ragazzi di Palladino.

