(Adnkronos) - Roma, 08 novembre 2024 – Prima contro seconda al Meazza, con Atalanta, Lazio, Fiorentina e Juventus spettatrici interessate. Il ritorno a San Siro di Conte e Lukaku. La domenica sera di Serie A si preannuncia un insieme di emozioni e che potrebbe dare una prima scossaalla lotta scudetto. L’Inter campione d’Italia ospita il Napoli capolista con i nerazzurri che, per gli esperti Sisal, partono ampiamente favoriti a 1,85 contro il 4,00 dei partenopei mentre il pareggio si gioca a 3,60. Partita che viaggia sul filo dell’equilibrio per ciò che riguarda i gol, Under e Over si equivalgono a 1,85, con il Napoli che, in campionato, non vince in casa interista dal 2017. Allora la sfida finì 1-0 grazie a un gol di Callejon: lo stesso risultato esatto, domenica, è offerto a 7,25 per i padroni di casa mentre pagherebbe 12 volte la posta per Di Lorenzo e compagni. Posta in palio altissima in un match dove potrebbe succede di tutto: da un gol dalla panchina, in quota a 2,50, a un rigore, offerto a 2,75 fino all’ammonizione per uno tra Inzaghi e Conte, si gioca a 4,00, due mister che vivono la partita in maniera a dir poco intensa. Protagonisti non solo in panchina ma anche in campo con Lautaro, in gol a 2,50, che sfida Lukaku, il grande ex, nel tabellino dei marcatori a 3,75. Fondamentali potrebbero essere i centrocampisti con Frattesi, gol o assist a 3,25, mentre si sale a 5,00 per una rete o un passaggio vincente di McTominay.

È invece dedicato tutto, o quasi, al Derby della Mole il sabato di campionato, dove la Juventus vede i tre punti spinta da una storia recente tutta a tinte bianconere. Il Torino, in fatti, ha vinto solo una volta, negli ultimi 29 anni, e non espugna il campo dei cugini dall’aprile 1995. Normale che gli esperti Sisal prevedano una vittoria dei ragazzi di Thiago Motta a 1,57 contro il 7,00 dei granata mente si scende a 3,75 per il pareggio. Ma la Juventus vuole chiudere anche la porta tanto che un successo abbinato a un clean sheet si gioca a 2,20. Il derby chiama intensità tanto che un’espulsione è offerta a 4,00 mentre un intervento del VAR è dato a 2,75. I tiri da lontano potrebbero diventare un fattore tanto che un goal da fuori area è in quota a 3,25. Dusan Vlahovic, primo marcatore a 3,60, è pronto a far festa nella stracittadina ma Teun Koopmeiners, assist a 5,00, potrebbe supportarlo nell’impresa. In casa Torino, Toni Sanabria, in gol a 5,00, sembra essere l’uomo più pericoloso ma molto passerà dai piedi di Nikola Vlasic, gol o assist a 4,50.

L’Atalanta, successo a bassa quota 1,38, ospita l’Udinese, blitz che pagherebbe 8 volte la posta mentre la Lazio, trionfo a 1,75, è ospite del Monza, successo a 4,75, dell’ex capitano Alessandro Nesta. Il Milan, vincente a 1,62, fa visita ad un Cagliari reduce da tre sconfitte consecutive e bisognoso di punti, impresa offerta a 5,50. Juric si gioca la panchina della Roma ospitando il Bologna: successo giallorosso a 2,10 mentre il trionfo emiliano si gioca a 3,75.

