Bergamo, 12 set. (Adnkronos) - Cagliari corsaro a Bergamo. La squadra di Pisacane si impone in trasferta 2-1 sull'Atalanta in un match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Ospiti in vantaggio con Mendy al 19', momentaneo pareggio degli orobici al 41' con Scamacca e rete decisiva segnata su calcio di rigore da Daniel Maldini al 61'.
Con questo successo i sardi si portano a 9 punti in classifica al secondo posto con Inter e Roma, mentre la formazione di Sarri, alla seconda sconfitta consecuvita dopo quella dell'Olimpico, resta ferma a quota 6. Nel prossimo turno la squadra di Pisacane affronterà l'Udinese, mentre i nerazzurri andranno allo Stadium per sfidare la Juventus.