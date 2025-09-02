Roma, 2 set. (Adnkronos) - A quanto si apprende il presidente del Senato, Ignazio La Russa, dopo gli incontri oggi con i capigruppo di maggioranza e di opposizione, ha deciso di convocare riunione dei presidenti dei gruppi di palazzo Madama il prossimo 10 settembre.
Senato: La Russa convoca capigruppo 10 settembre
2 settembre, 2025 • 16:05
