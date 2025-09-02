

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Il Senato già ieri ha ripreso i lavori con la possibilità delle commissioni di convocarsi. Oggi ho incontrato separatamente, perché non era una capigruppo ufficiale, esponenti della maggioranza e i capogruppo dell’opposizione quasi al completo, anche perché nel frattempo mi è arrivata la richiesta per telefono dalla presidente Craxi, e da Boccia poi con una lettera, di una convocazione dell’Aula per affrontare i temi sui venti di guerra che purtroppo insanguinano ancora il mondo. La cosa trova piena condivisone tra maggioranza e opposizione, con l’invito al governo a farci sapere chi verrà in Aula per questo confronto”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al termine dell’incontro con i rappresentanti di maggioranza e opposizione a palazzo Madama.

