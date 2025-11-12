

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - “Franco Orsi ha fatto parte del gruppo del Pdl all'indomani delle elezioni del 2008, portando in Senato la sua concretezza e la sua serietà. Lo ricordo come collega competente e valido rappresentante non solo della sua Liguria, ma anche di tante categorie i cui problemi ha affrontato con determinazione. Esprimo le mie condoglianze ai familiari e alla sua comunità di appartenenza con grande commozione”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

