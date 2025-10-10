Roma, 10 ott. (Adnkronos) - La facciata di Palazzo Madama si illumina di blu dal tramonto di oggi venerdì 10 ottobre all'alba di domani. Il Senato ha aderito alla Giornata internazionale per la consapevolezza della Sindrome X Fragile, una condizione genetica ereditaria che causa disabilità cognitiva, problemi di apprendimento e relazionali.
Senato: facciata illuminata di blu per Giornata internazionale sindrome X fragile
10 ottobre, 2025 • 18:23
