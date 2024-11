NINGBO, Cina, 14 novembre 2024/PRNewswire/ -- Il 13 novembre ha avuto inizio a Ningbo il Seminario Internazionale sugli Appalti delle Nazioni Unite (IPS) 2024, segnando la prima volta che questa conferenza autorevole, di alto profilo e altamente professionale si svolge in Asia. L'evento ha riunito 50 alti funzionari degli appalti e rappresentanti di 16 agenzie ONU, insieme a oltre 200 rappresentanti di fornitori provenienti dai mercati nazionali e internazionali.



La scelta di Ningbo come sede solleva la domanda sul motivo per cui l'ONU ha scelto l'Asia, e specificamente la Cina, per questo importante evento. Un rappresentante dell'Ufficio del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) in Cina ha sintetizzato il sentimento con l'espressione "coinvolgimento reciproco". Negli ultimi anni, il valore totale degli appalti ONU è aumentato costantemente, raggiungendo i 29,6 miliardi di dollari. Tradizionalmente, l'IPS si è tenuto principalmente in Europa tre volte all'anno. Con l'intenzione di innovare i suoi metodi di approvvigionamento e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'ONU ha rivolto un'attenzione crescente alla Cina.

"La Cina offre un panorama industriale diversificato, con prodotti e servizi di alta qualità a prezzi competitivi. Aumentando gli acquisti di beni cinesi, l'ONU può migliorare l'efficienza dell'uso dei propri fondi, permettendo a più paesi in via di sviluppo di beneficiare dei progetti di aiuto allo sviluppo dell'ONU. Questo è in linea con i nostri interessi reciproci," ha affermato un funzionario del Dipartimento per le Relazioni Economiche e Commerciali Internazionali del Ministero del Commercio.

Ningbo ha sempre posto grande attenzione sull'importanza degli appalti ONU, organizzando negli ultimi anni varie iniziative per permettere alle imprese locali di partecipare alle attività di approvvigionamento dell'ONU. A settembre dello scorso anno, la città ha ospitato la Conferenza di Promozione degli Appalti ONU della Cina (Ningbo), aiutando quasi 110 aziende a registrarsi con successo sul sito ufficiale del United Nations Global Marketplace (UNGM).

In seguito a questo evento, l'ufficio UNDP in Cina ha espresso gratitudine, riconoscendo il potenziale significativo dei settori manifatturiero e dei servizi di commercio estero di Ningbo nel fornire soluzioni innovative per gli appalti ONU. "Ningbo funge sia da catalizzatore che da ponte, collegando la Cina con il mondo e con l'ONU," ha dichiarato Neris M. Baez, Direttore della Divisione Appalti del Segretariato ONU.

Il sistema di appalti ONU offre numerosi vantaggi, tra cui esenzioni doganali, bassi rischi di cambio, stabilità del mercato ed evitare barriere commerciali. Questi fattori possono contribuire all'apertura di mercati in paesi e regioni coinvolti nell'Iniziativa Belt and Road, generando benefici potenziali e effetti di ricaduta.

"La Cina possiede una catena industriale e di approvvigionamento completa e robusta ed è un hub logistico di influenza globale. Tuttavia, attualmente ci mancano i canali necessari per connetterci con gli standard internazionali di alto livello. La chiave per espandere l'apertura istituzionale risiede nel padroneggiare le normative commerciali internazionali di alto livello," ha sottolineato un rappresentante del Comitato di Ningbo del Consiglio Cinese per la Promozione del Commercio Internazionale.

Se questo seminario permetterà ai partecipanti di familiarizzare con le normative commerciali internazionali di alto livello, potrebbe stabilire un solido sistema di supporto per partecipare agli appalti ONU. Questo creerebbe nuove opportunità nel settore degli appalti pubblici internazionali, consentendo alle imprese di ottenere più ordini internazionali tramite il sito UNGM. Da questa prospettiva, il seminario rappresenta un'importante "missione di apertura."

Contatto: Sun Jiali Tel.: 0086-18069269225 E-mail: 409189530@qq.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2558091/Ningbo_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2558092/Ningbo_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2217761/5027596/Ningbo_International_Communications_Center_Logo.jpg











