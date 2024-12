(Adnkronos) - Taglio del nastro per il progetto di CMB con abitazioni innovative, spazi verdi e servizi per la comunità: domani l’Open Day per i cittadini

Roma, 13 dicembre 2024 - Un progetto che trasforma un simbolo di abbandono e degrado urbano in un modello di sostenibilità, innovazione e comunità. A Selva Candida, nell’area che un tempo ospitava il Centro Direzionale Alitalia, sta prendendo forma un nuovo quartiere residenziale capace di unire qualità abitativa, servizi per la comunità e un forte impegno verso l’ambiente. Con 300 appartamenti, un parco commerciale di 30.000 metri quadri e infrastrutture completamente ripensate, questo intervento rappresenta una nuova visione urbanistica per Roma Nord.

Oggi, 13 dicembre, il progetto Roma Nord (www.progettoromanord.it) è stato ufficialmente presentato con la benedizione a cura di don Federico Tartaglia e il taglio del nastro nell’area di cantiere in Via Selva Candida alla presenza di istituzioni locali e autorità, tra cui Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica del Comune di Roma e Giuseppe Strazzera, Assessore all’Urbanistica e LLPP del Municipio XIV di Roma.

Durante la cerimonia – in cui sono intervenuti Fabio Cambiaghi, direttore Business Unit Immobiliare CMB, Daniele Cantalini, Responsabile Immobiliare CMB Roma, Carlo Vallardi, Presidente Rinnovamento Commerciale, Emiliano Cacioppo, Amministratore Delegato CMB e Carlo Zini, Presidente CMB - sono stati illustrati i dettagli di un’opera che non solo restituirà valore a una zona abbandonata, ma offrirà una risposta concreta alle esigenze moderne di chi abiterà questa parte della città.

Fabio Cambiaghi, direttore Business Unit Immobiliare CMB, ha dichiarato: “È una grande soddisfazione vedere oggi, con il sostanziale avvio delle opere infrastrutturali e di mitigazione ambientale, l’inizio di una rigenerazione profonda di questo quadrante di Selva Candida, generando una mobilità efficiente in questo quartiere. Un ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale, che ha saputo imprimere una svolta decisiva grazie a una visione chiara e ambiziosa. La nostra proposta offre alle famiglie l’opportunità di accedere a case di proprietà moderne, sostenibili e a costi accessibili, una nuova piazza coperta con intorno servizi, attività commerciali e di svago, in un contesto urbano completamente riqualificato. Con questo progetto, dimostriamo che riqualificare significa non solo trasformare e rigenerare gli spazi, ma dare valore alla vita delle persone”.

Trecento appartamenti in 6 edifici a consumo energetico quasi nullo e otto ettari di parco

Il progetto, curato da CMB, una cooperativa edile con oltre un secolo di storia, più di 1.000 soci e 700 dipendenti, prevede sei edifici in classe energetica A, realizzati con tecniche di bioedilizia, materiali eco-compatibili certificati e tecnologie innovative. Gli appartamenti, che comprendono soluzioni da 2, 3 e 4 locali, sono pensati per rispondere alle esigenze di single, coppie e famiglie, con particolare attenzione anche a chi cerca un alloggio accessibile senza rinunciare alla qualità.

Ma il cuore di questo intervento non sono solo le abitazioni. La progettazione integra un grande parco commerciale con spazi per la socialità, una nuova piazza e servizi pensati per rendere la vita quotidiana più semplice e piacevole. Inoltre, gli 8 ettari del Parco della Riserva Grande saranno perfettamente integrati nel quartiere, offrendo spazi verdi, aree gioco moderne e sicure per i bambini e zone dedicate agli animali domestici.

La sostenibilità è il filo conduttore del progetto. Gli edifici saranno NZEB (Nearly Zero Energy Building), ovvero a consumo energetico quasi nullo, grazie all’impiego di impianti fotovoltaici e sistemi di risparmio idrico per la raccolta e l’utilizzo delle acque piovane. Anche gli spazi verdi saranno progettati per la gestione ottimale delle risorse, contribuendo al benessere fisico e mentale dei futuri abitanti.

Il nuovo collegamento tra via di Selva Candida e Via Casal del Marmo, all’altezza di Via Cremolino, ridurrà sensibilmente i tempi di percorrenza verso il G.R.A, mentre il raddoppio di Via Selva Candida e la rotatoria di collegamento tra Via Selva Candida – Via Riserva Grande – Via Casorezzo, renderanno il traffico più scorrevole e sicuro, migliorando al contempo l’accesso al quartiere.

Domani l’Open Day per la cittadinanza

Domani, 14 dicembre, i cittadini avranno l’occasione di esplorare in anteprima questo progetto durante l’Open Day, che si terrà nell’area di cantiere dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30. Durante la visita, sarà possibile conoscere i dettagli del nuovo quartiere e scoprire come un’area abbandonata si stia trasformando in un modello di sostenibilità e innovazione per tutta Roma.

