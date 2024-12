DeepL presenta un nuovo report sullo stato dell'IA nel settore legale, con tendenze, sfide e prospettive per il 2025.

NEW YORK, 5 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- DeepL, leader globale dell'IA linguistica, presenta oggi il suo ultimo white paper, "IA per il settore legale: verso il successo internazionale", che analizza in che modo l'IA rivoluzionerà il futuro della professione legale dal 2025 in poi. Basato su una nuova ricerca di DeepL, il white paper fornisce un'analisi completa dell'impatto dell'IA nel settore legale e offre spunti sulle tendenze future. Ha quindi l'obiettivo di aiutare i professionisti del settore legale a restare al passo in un panorama in rapida evoluzione come quello dell'IA.



"Nell'odierno mercato legale, frenetico e sempre più globalizzato, gli strumenti IA stanno trasformando vari aspetti del lavoro legale, tra cui la generazione di documenti, la revisione e la traduzione, il che li rende indispensabili. Risparmiando tempo su queste attività, è possibile dedicarsi a mansioni più importanti" afferma Frankie Williams, Chief Legal Officer di DeepL. "Per esempio, è dimostrato che le soluzioni di traduzione e scrittura basate sull'IA come quelle offerte da DeepL riducono i costi e migliorano la collaborazione tra i team e con i clienti. La nostra ultima ricerca ha rilevato che l'87% di chi lavora in ambito giuridico in tutto il mondo, tra cui studi legali, aziende di legal tech e team interni, dichiara che DeepL – semplificando la traduzione dei documenti, garantendo contenuti accurati e migliorando la comunicazione e i testi – aiuta a lavorare più velocemente1".

Il report affronta i seguenti argomenti:

"Con 25 anni di esperienza come avvocato tecnologico, posso affermare che la velocità e la portata del cambiamento in questo settore è senza eguali. Il supporto dell'IA è fondamentale per restare competitivi, anche quando si tratta di produrre traduzioni legalmente sicure e tecnicamente accurate" sostiene il Dr. Axel Freiherr von dem Bussche, LL.M. (L.S.E.), CIPP/E, partner di Taylor Wessing e cliente di DeepL.

Nata nel 2017, DeepL è presto diventata l'azienda fornitrice di IA linguistica di fiducia per il settore legale. Oltre a strumenti avanzati di scrittura e revisione, offre soluzioni specializzate di traduzione automatica per contenuti scritti e orali ormai essenziali per gli studi legali, le aziende di legal tech e i team legali interni. Al giorno d'oggi le sfide comunicative spaziano dalla documentazione legale alla corrispondenza con i clienti, fino alla collaborazione interna. Inoltre, DeepL offre a chi ha un abbonamento una serie di funzioni di sicurezza avanzate e di livello enterprise, tra cui la crittografia TLS e l'eliminazione dei testi, per garantire la massima sicurezza dei dati.

Accedi al report completo. Per provare gli strumenti IA di traduzione e scrittura di DeepL, visita www.deepl.com.

Informazioni su DeepL

La missione di DeepL è quella di abbattere le barriere linguistiche per le aziende di tutto il mondo. Oltre 100 000 clienti e milioni di utenti in 228 mercati internazionali si affidano alla piattaforma di IA linguistica di DeepL non solo per tradurre con precisione in forma scritta e orale, ma anche per migliorare il modo di scrivere. Progettate per soddisfare le esigenze di sicurezza aziendale, le soluzioni IA di DeepL permettono alle aziende di trasformare la comunicazione, espandere i mercati e incrementare la produttività. Fondata nel 2017 dall'amministratore delegato Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, DeepL conta a oggi oltre 1000 dipendenti appassionati ed è sostenuta da investitori di fama mondiale, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures.

1 2024 DeepL Legal User Research. 2 LexisNexis, "Integrating Generative AI in legal settings", agosto 2024. 3 LexisNexis, "The potential of AI for lawyers from academic institutions", aprile 2024. 4 LexisNexis, "Integrating Generative AI in legal settings", agosto 2024. 5 2024 DeepL Legal User Research.

