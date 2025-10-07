

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Forza Italia è da molto tempo attenta al tema dell’inclusione scolastica e della valorizzazione degli alunni plusdotati. Già nella scorsa legislatura abbiamo depositato un disegno di legge, a mia prima firma, redatto sulla base delle indicazioni delle più autorevoli associazioni di genitori di bimbi plusdotati. Lo stesso testo è stato ripresentato anche in questa legislatura e ha dato il via al dibattito che giunge a conclusione oggi. La nostra proposta mirava a introdurre, a regime, il riconoscimento e la tutela degli alunni con alto potenziale cognitivo, un'adeguata formazione e il sostegno allo sviluppo delle loro peculiarità, la promozione di percorsi scolastici personalizzati, nonché una formazione specifica per il personale docente". Così il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin intervenendo in Aula sul ddl alunni plusdotati.

"Quanto al testo base che votiamo oggi, è stato decisamente migliorato dai nostri emendamenti, che consentono ai bambini interessati di accedere, fin da subito, ad una didattica differenziata sulla base di certificazioni rilasciate da uno psicologo o da un neuropsichiatra. Si poteva fare di più, ma per la prima volta in un atto normativo viene codificato il concetto di alunno plusdotato e speriamo che questo porti all’attenzione della scuola pubblica un tema enorme finora del tutto trascurato", conclude.

