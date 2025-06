Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Il ministro Valditara un anno fa aveva vietato l’uso dello smartphone in classe, anche a scopo didattico, fino alle medie, e pochi giorni fa ha esteso il divieto alle scuole superiori. La maggioranza degli italiani è d’accordo con questa decisione: secondo l’ultimo sondaggio Youtrend per Materia Grigia, l'approfondimento in prima serata di Sky TG24, il 59% è contrario allo smartphone in classe, anche se usato a scopo didattico, mentre per il 36% l’uso del cellulare per specifiche attività educative dovrebbe essere consentito.

Permane comunque una certa sfiducia degli italiani nella scuola: secondo lo stesso sondaggio, per il 70% degli intervistati la situazione complessiva della scuola italiana oggi è negativa, mentre per il 21% è positiva.

Per quanto riguarda il tema dell’educazione sessuale e affettiva, secondo il 56% degli italiani è giusto che gli studenti debbano avere il consenso dei genitori per poter frequentare le lezioni su questi temi, mentre per il 37% anche gli studenti minorenni devono poter decidere da soli se frequentare o no queste lezioni. Per la maggioranza assoluta degli italiani, comunque, a occuparsi di fornire ai giovani un’educazione sessuale e affettiva adeguata devono essere la scuola e la famiglia in egual misura (58%), mentre per una minoranza dovrebbe essere solo la famiglia (21%) o solo la scuola (18%).