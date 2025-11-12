Roma, 12 nov. (Adnkronos) - “A sinistra, invece di preoccuparsi veramente del futuro dei giovani, si perde tempo prezioso solo per polemizzare, tra l’altro strumentalizzando un tema delicato come il femminicidio, contro Valditara. Indegno. Il ministro, del resto, è stato chiaro. Non si toccherà in alcun modo l’educazione affettiva, pilastro fondamentale per la crescita. Il resto sono accuse senza senso”. Così il segretario federale della Lega Giovani, il deputato Luca Toccalini.
Scuola: Toccalini (Lega), 'contro Valditara si polemizza strumentalizzando femminicidio'
12 novembre, 2025 • 17:43
