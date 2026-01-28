

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Le liste di proscrizione non si adattano bene a una democrazia liberale come la nostra ma solo ai regimi. È una iniziativa di un gruppo universitario vicino a Fdi: chiedo a Meloni di far ritirare questa iniziativa con la lista di proscrizione degli insegnanti di sinistra". Lo ha detto Elly Schlein a proposito dell'iniziativa di Azione studentesca.

"Questo tipo di iniziative cercano di additare un nemico, ma si devono assumere la responsabilità di esporre persone a dei rischi di qualunque tipo. È una iniziativa che va contrastata e ritirata tanto più se viene da un'organizzazione vicina alla premier", ha aggiunto la segretaria del Pd.



