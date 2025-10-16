

Roma, 16 ott (Adnkronos) - "La destra ha vietato l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole medie e primarie. L’Italia è uno dei sette paesi europei in cui non è obbligatoria. E la destra invece la vieta". Lo scrive Elly Schlein in un post su Instagram in cui pubblica anche un video.

"La Lega, siccome la legge di Valditara non era abbastanza oscurantista, ha pensato di peggiorarla ancora", spiega la segretaria del Pd che poi, tra le altre cose, aggiunge: "La repressione non basta se non c'è un lavoro di prevenzione a partire dalla scuola".

"La politica deve fare molto di più per contrastare la violenza di genere, non basta la repressione, serve anche la prevenzione che parte dalla formazione specifica di tutti gli operatori e dall'educazione obbligatoria, sessuale e affettiva, in tutti i cicli scolastici", dice ancora Schlein.



