

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "L’opposizione si indigna per la replica del Ministro Valditara. Peccato che non si sia fatta scrupolo nelle ultime 48 ore in cui, nel praticare un ostruzionismo irrispettoso del tema affrontato, ha ripetutamente insultato la maggioranza. Si badi bene: non legittime critiche parlamentari, ma offese". Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione e relatore del ddl sul consenso informato.

"Si va dal ‘malati di mente’ al ‘complici di femminicidi’ - prosegue - finendo con le ignobili parole del collega Iaria del M5s che ha deturpato l'aula della Camera con le sue dichiarazioni, secondo le quali ‘noi avremmo problemi sessuali e lui sarebbe disposto ad aiutarci’. Il dibattito parlamentare è stato umiliato dalle opposizioni, non da un Ministro che giustamente ha tutto il diritto di esprimere un giudizio politico, seppure forte, di critica politica rispetto a chi strumentalizza il dramma dei femminicidi per attaccare il Governo".

"La realtà è che Pd, M5 e Avs hanno paura che le famiglie, grazie al consenso informato, possano essere centrali nell'educazione dei propri figli e quindi utilizzano lo strumento dell'ostruzionismo, ma non ci vengano a prendere in giro e soprattutto non prendano in giro gli italiani. Piena solidarietà al Ministro Valditara", conclude.

