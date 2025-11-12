

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo dovuto purtroppo rilevare che Valditara non ha intenzione di chiedere scusa. Abbiamo fatto presente che è un comportamento del tutto irrituale ma soprattutto irriverente, irrispettoso, arrogante e prepotente il modo con cui si è posto nei confronti dell'opposizione oggi in Aula. Il presidente ha preso atto della nostra difficoltà a proseguire i lavori con questo clima, purtroppo la destra vuole continuare ad andare avanti con questo disegno di legge". Così Andrea Quartini del M5s, al termine della capigruppo della Camera.

Se continueremo domani? "Noi non abbiamo nessun tipo di difficoltà a stare nelle aule ovviamente - prosegue - noi vogliamo lavorare nelle aule e faremo di tutto per far presente che le condizioni esistenziali stesse delle attività parlamentari in questo clima sono faticose, sono difficili. Per noi non si chiude domani il provvedimento". "Faremo in modo che vada a slittare nelle settimane successive, questo di sicuro. Avevamo chiesto di bloccare l'attività del provvedimento e di andare avanti con gli altri punti all'ordine del giorno, ma la destra è sorda e vuole portare avanti questo provvedimento. E quindi noi rivendichiamo il fatto che aspettiamo che venga il ministro a chiedere scusa, almeno questo".

E' una strategia quella che "la destra sta utilizzando. Trova anche dei sistemi di distrazione di massa, la butta in caciara, ha questo atteggiamento continuamente provocatorio nei confronti dell'opposizione anche in soggetti che istituzionalmente dovrebbero avere un ruolo più sobrio. Sei un ministro in definitiva. Valditarra tra l'altro non è stato neanche eletto, è ospite della Camera quando viene qui. In casa degli altri, non ci si comporta assolutamente in un modo così aggressivo", conclude.

