

Roma, 12 nov (Adnkronos) - "Il ministro Valditara su un provvedimento così delicato che è sulla pelle della scuola e dei nostri studenti prima si permette di offendere l'opposizione, poi balbetta delle scuse poco credibili e alla fine volta le spalle e se ne va. Questa è la sintesi del loro senso di democrazia parlamentare e civile”. Lo dichiara Patrizia Prestipino, deputata del Pd e docente delle scuole superiori, a seguito dell’intervento del ministro Valditara in aula alla Camera.

