

Roma, 10 nov (Adnkronos) - "Il silenzio del ministro della salute Schillaci è grave. È grave perché stiamo parlando di salute pubblica ed è grave perché l’educazione sessuale è una misura di prevenzione sanitaria e sociale. Il ministero di Schillaci promuove da anni progetti di educazione sessuale e affettiva in scuole di ogni ordine e grado, anche nelle regioni guidate dalle Lega come il Veneto". Lo ha detto Elisabetta Piccolotti, di Avs, intervenendo alla Camera nel corso della discussione generale del disegno di legge in materia di consenso informato in ambito scolastico.

"State vietando una cosa che la regione Veneto fa da anni seguendo le linee dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Progetti a macchia di leopardo che andrebbero incentivati e che invece vengono cancellati con un tratto di penna. Questo DDL esclude elementari e medie, fasce di età in cui ci sono ragazzi e ragazze più bisognosi di proteggersi. Vorrei sapere cosa ne pensa Schillaci", ha aggiunto.

