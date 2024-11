Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Siamo vicini alle forze dell'ordine, ancora una volta bersaglio di violenze inammissibili. Sempre grati agli agenti per quanto ogni giorno fanno per garantire la nostra sicurezza. Solidarietà a quanti a Torino sono rimasti feriti, si è trattato di una aggressione ingiustificabile”. Così la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito.

“L’opposizione al Governo Meloni può e deve essere inflessibile ma non è concepibile che sia fatta con l’uso della violenza. I violenti devono essere isolati perché certi metodi che ricordano tempi bui collocano chi li adotta fuori dalle regole democratiche”, conclude Paita.