

Roma, 12 nov (Adnkronos) - I gruppi di opposizione alla Camera hanno rinnovato, in apertura della seduta sull'esame del Ddl sul consenso informato, la richiesta della convocazione di una Conferenza dei capigruppo dopo l'intervento del ministro Valditara in aula di stamattina.

"Non ci sono le condizioni per l'esame di un provvedimento così delicato", ha spiegato Simona Bonafè (Pd) anticipando: "Noi andremo avanti a stigmatizzare l'atteggiamento irrispettoso del ministro con ogni possibilità che avremo". Alla richiesta avanzata per primo dal Pd si sono associati Giulia Pastorella di Azione ("la Capigruppo dovrebbe riflettere se rimandare il provvedimento in commissione), Anna Laura Orrico del M5s, Maria Elena Boschi di Iv, Luana Zanella di Avs, Riccardo Magi di +Europa.





