

Roma, 12 nov (Adnkronos) - "Si è creata una frattura tra Parlamento e governo che non ci permette di andare avanti a votare questo provvedimento. Per questo chiediamo la convocazione di una capigruppo per riorganizzare i lavori". Lo ha detto Simona Bonafè, del Pd, in aula alla Camera nella discussione sul Ddl sul consenso informato ormai interrotta per la discussione sull'intervento in aula del ministro Valditara. "Quello che è successo è grave", ha aggiunto Bonafè.

Alla richiesta del Pd si sono associati Avs con Marco Grimaldi e Andrea Quartini, M5s: "Non ci sono più le condizioni per discutere di questo provvedimento, io suggerire di ritirarlo", ha detto Quartini.







