

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Contrariamente a quello che leggiamo in qualche blog, la lega ha una visione chiarissima sulla questione educativa e formativa dei giovani che in primis deve essere affidata alla famiglia, in sinergia con le istituzioni scolastiche alle quali affidiamo la massima fiducia e la corresponsabilità educativa. Grazie al nostro lavoro in Parlamento e al Governo, abbiamo potenziato diversi strumenti, penso allo sport o alle attività teatrali, di per sé utili e adeguati a promuovere la conoscenza della personalità di ogni singolo studente, in aggiunta a quanto previsto dalle linee guida nazionali a disposizione di tutti". Così la deputata della Lega e componente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione Giovanna Miele.

"Falso dire che vogliamo vietare attività di educazione affettiva, perché come già dimostrato dal ministero il 90% degli istituti hanno previsto e avviato momenti di approfondimento e confronto su questo. Siamo di fronte ad una crisi valoriale che richiedono un senso di responsabilità da parte degli adulti affinché possano riacquisire il ruolo di genitore. Solo attraverso un lavoro in sinergia, famiglia e scuola, riusciremo a raggiungere gli obiettivi che auspichiamo ai fini di un processo educativo in grado di formare coscienze e spirito critico", conclude.

