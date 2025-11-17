

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - “Non si può restare in silenzio davanti all’ennesimo attacco della sinistra, per l’ennesima volta del M5s, contro il ministro Valditara con un comunicato che addirittura tira in ballo il suo social media manager. Assistiamo ogni giorno a un’escalation di aggressività, accuse strumentali e toni sempre più violenti, come i gravissimi fatti di Bari. Invece di contribuire a un confronto serio sui temi della scuola, c’è chi preferisce alimentare tensioni e scontri ideologici. Questo clima avvelena il dibattito pubblico e non fa il bene di studenti, famiglie e insegnanti. È ora di dire basta: vergogna!”. Così la deputata della Lega Giovanna Miele, componente della commissione Scienza, Cultura e Istruzione.

