

Napoli 22 set. (Adnkronos) - "È stata un incontro bellissimo per me e quello che riceve" più energia "sono io". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando, insieme al ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, i giovani studenti ricoverati all’ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon, seconda tappa dell'inaugurazione dell'anno scolastico che si svolge a Napoli. "È bravo Lillo?", ha poi chiesto ai ragazzi il Capo dello Stato, riferendosi al comico che ha guidato l'incontro.

"Non ho fatto altro che ascoltare loro, perché mi hanno arricchito tantissimo -ha poi sottolineato Lillo- è stato veramente emozionate, da parte di questi ragazzi immaginavo dei messaggi legati solo alla scuola e invece credo che loro sentano moltissimo tutto ciò che c'è di problematico nel mondo. Mi hanno regalato una giornata incredibile".

"Questa consapevolezza che manifestate -ha poi aggiunto Mattarella- è davvero preziosa, perché significa che in futuro la generazione vostra, quando crescerà, sarà in grado di fare meglio di quello che abbiamo fatto noi della mia generazione e di quella precedente". Al Capo dello Stato e al ministro i ragazzi hanno relato la maglietta dello 'Scugnizzo club' e "con questa maglietta -ha affermato Lillo- potranno entrare in questo club senza permessi, basta che indossano la maglietta per far parte di questo gruppo di studio, di incontro che esiste in questo ospedale". "É un onore far parte di questo gruppo", ha concluso Mattarella.

