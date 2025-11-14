

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Non è vero che a scuola non c’è l’educazione sessuale, è una cacchiata, al liceo ci vuole il consenso dei genitori. In questo concetto però, per come lo vuole l’opposizione, passa il voler infilare all’interno di questi corsi cooperative che svolgono un lavoro pericolosissimo, come la demonizzazione delle favole". Così la deputata leghista Simonetta Malone, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.

Si tratta di "una serie di collettivi che sostengono che l’identificazione di genere dei bambini, se passa attraverso Cenerentola o Biancaneve, sia falsata perché la bambina poi aspetta l’arrivo del principe azzurro". "Se i genitori non controllano si beccano le cooperative che dicono che il principe è un farabutto e Cenerentola una cretina". "Il succo è questo. E all’interno di tutta questa corrente di pensiero l’identificazione con un genere è praticamente vietata". "Non si può imporre di non poter scegliere un genere". "Ad esempio invece di combattere la cultura del burqa, l’espressione massima dell’oppressione femminile, io devo pensare a ragionare sull’inclusione…", conclude.

