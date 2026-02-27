

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Sono gli ultimi giorni per la raccolta delle adesioni alla proposta di legge di iniziativa popolare 'Non più di 20 per classe - facciamo spazio ad un’istruzione di qualità'. Una Proposta di legge che ha raccolto in pochi mesi 60mila firme sulla piattaforma online oltre a migliaia di firme raccolte nel Paese. Conferenza stampa di Avs martedi prossimo 3 marzo 2025 alle ore 14.30 a Montecitorio, per la consegna delle firme con Elisabetta Piccolotti, Nicola Fratoianni, Fiorella Zabatta, Peppino Buondonno, Angela Nava del Coordinamento Genitori Democratici, Beppe Bagni del Cidi Centro Iniziativa Democratica Insegnanti, Manuela Calza segreteria nazionale Flc Cgil". Si legge in una nota di Avs.

"Un grande risultato - spiega Piccolotti - grazie all’impegno di docenti, studenti e genitori che scuola per scuola, con banchetti, volantinaggi, passaparola sui social hanno coinvolto tante persone che hanno a cuore la scuola pubblica e il futuro dei nostri ragazzi, che vogliono difendere i piccoli centro dal ridimensionamento scolastico, che vogliono garantire condizioni migliori al lavoro prezioso degli insegnanti del nostro Paese".



