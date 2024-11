Roma, 7 nov (Adnkronos) - "Questo governo non ammette la diversità di vedute e non accetta il dissenso. In un paese dove, fino a prova contraria, esiste la libertà di pensiero e di espressione, un docente viene “punito” perché non conforme alle idee illiberali del governo. A Christian Raimo va la solidarietà dei socialisti, che si schiereranno sempre dalla parte della libertà". Lo ha detto il segretario del Psi Enzo Maraio.