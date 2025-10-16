

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Mentre il ministro Valditara è concentrato su riforme ideologiche e oscurantiste, in Italia esiste una grande emergenza scolastica. Il 90% degli edifici scolastici è privo delle certificazioni di sicurezza obbligatorie, soprattutto al Sud e nelle zone sismiche". Così in una nota la capogruppo democratica in commissione Cultura della Camera Irene Manzi.

"Oggi l’Istat ci segnala un ulteriore problema - prosegue - che aggrava i costi per le famiglie: i rincari dei materiali scolastici sono aumentati del 6,1% e quelli dei libri del 2,4%. Tutto questo avviene in assenza di interventi da parte del governo, come emerge dalla legge di bilancio. Nonostante Valditara avesse promesso misure sul caro libri già a settembre, nella manovra non se ne trova traccia".

"Chiediamo un piano concreto di investimenti massicci sulla sicurezza delle scuole e sgravi economici per le famiglie, oltre a una scuola che promuova il progresso, non il regresso", conclude.

