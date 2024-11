Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Quanto accaduto a Christian Raimo è terrificante: punendolo per aver espresso una opinione pubblicamente, il governo Meloni di fatto instaura la stagione delle purghe verso il mondo dell’istruzione e dell’accademia. Un messaggio a tutti gli intellettuali non allineati con palazzo Chigi. Colpiscono lui per educarne cento. Agghiacciante. È un punto di non ritorno. Solidarietà a Raimo”. Così il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.