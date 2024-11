Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Il Pd insorge in massa appena apprende della sospensione di Raimo e prende le sue difese. Quello che è successo alla festa nazionale di Avs è gravissimo. Perché un conto è esprimere le proprie idee, un conto è minacciare il ministro dell'Istruzione. Bene ha fatto, quindi, l’Ufficio scolastico regionale a sospendere questo soggetto che, più volte, è stato protagonista di vicende simili, utilizzando spesso toni vergognosi". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

"Raimo -si chiede l'esponente azzurro- come può insegnare qualcosa ai giovani se non ha ancora imparato le basi dell’educazione e del rispetto? Chi lo difende è ancora peggio di lui. Ma sappiamo bene che la sinistra si distingue proprio per sposare ogni causa sbagliata. Raimo è una persona poco responsabile ed è giusto che chi non sa stare al mondo almeno stia qualche mese a casa. Forse la sanzione doveva essere ancora più severa di fronte a comportamenti così gravi”.