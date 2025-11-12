

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - “Trovo aberrante che la sinistra, pur di acchiappare voti e consenso, strumentalizzi un tema così delicato e importante come quello dei femminicidi. Pieno sostegno al ministro Valditara, che ha ribadito con chiarezza di non avere alcun ripensamento: l’obiettivo resta quello di insegnare ai giovani il rispetto e l’empatia, unici veri antidoti contro ogni forma di violenza”. Così il deputato della Lega Domenico Furgiuele.

