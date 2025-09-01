

Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Quasi 11 milioni di italiani hanno rinunciato alle vacanze per i rincari, uno su quattro ha lasciato le spiagge per il caro-ombrelloni. Mentre le famiglie stringono la cinghia, il governo prosegue la sua vacanza dalla realtà: probabilmente dal suo resort Meloni non vede gli italiani che rinunciano a un ombrellone o a pochi giorni di mare. Dalla gente al palazzo, dal palazzo direttamente al resort, complimenti". Così in una nota Marco Furfaro, responsabile Welfare nella segreteria nazionale del Pd.

"E non basta raccontare un’Italia che non esiste: anche sulla scuola Meloni strizza l’occhio ai privati, mentre i libri di testo diventano un macigno sui bilanci familiari. Noi proponiamo una misura semplice: libri gratuiti per tutti, come diritto universale garantito dalla scuola pubblica", aggiunge.

